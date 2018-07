Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Fremde Kinder: Happy End

Anton ist zwölf Jahre alt und lebt in der ukrainischen Hauptstadt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem Sozialbau in einem Raum. Er gehört zu den "Metallkindern" in Kiew, die schweres Altmetall sammeln und an Schrotthändler verkaufen.