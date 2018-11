Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - "Kulturpalast" am 17. November

"Ich habe die jüdische Identität nie abgestreift", bekennt Deborah Feldman. Die Autorin des Bestsellers "Unorthodox" ist aus einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York ausgebrochen und lebt in Berlin. Auf dem Kulturpalast-Sofa spricht sie mit Nina Fiva …