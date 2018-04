Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - "Leute, die sich gefallen, sind mir suspekt"

Der deutsche Schauspieler im Gespräch mit 3sat-Filmredakteur Peter Paul Huth anlässlich des Wettbewerbsbeitrags "Die fetten Jahre sind vorbei" von Regisseur Hans Weingartner. In dem Film spielt Brühl die Rolle des Jan (in 3sat am 11.04.2018, 22.35 Uhr).