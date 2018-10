Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Özcan Cosar: Kehrwoche

Ein Stuttgarter, der seine Wurzeln am Bosporus hat, steht mit Anfang 30 mitten in seinem bunten, interkulturell geprägten Leben sowie in der beruflichen Selbstfindung zwischen zwei Kulturen. Auf welchen Zug springt man da auf? Wie kriegt man die Kurve? …