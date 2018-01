Noch 2 Tage

Racheengel - Ein eiskalter Plan

In der Badewanne eines Luxushotels wird ein Toter gefunden. Die Lübecker Kommissarin Tina Campenhausen ermittelt. Als plötzlich ihre Schwester Jenny auftaucht, gerät Tina in den größten Gewissenskonflikt ihres Lebens. Jenny scheint in den Mord verwickelt …