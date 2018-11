Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Unorthodox

Deborah Feldman ist mit zwanzig Jahren mit ihrem kleinen Sohn aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York ausgebrochen - hat mit dem Buch "Unorthodox" einen Bestseller gelandet und lebt mittlerweile in Berlin. Nina Sonnenberg spricht mit …