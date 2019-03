Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Victor Pouchet: "Warum die Vögel sterben"

In der Normandie regnet es tote Vögel vom Himmel, doch in Paris nimmt man kaum Notiz davon. Nur ein promotionsmüder Student will unbedingt erfahren, was sich da - u.a. in seinem Heimatort - ereignet hat.