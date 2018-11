Kultur | Filme, Dokus, Kabarett - Vom Lauch zum Boss

"Egal was dir die Emanzen von heute erzählen - Frauen wollen vom Mann geführt werden", schreibt Rapper Kollegah in seinem Bestseller "Das ist Alpha! Die 10 Boss-Gebote", einem Männer-Ratgeber in einer vermehrt androgyn gewordenen Gesellschaft. …