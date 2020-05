Filmgorillas

Durch die Adern dieses Vollzeit-Cineasten fließt Film- & Serien-Blut. Seit seiner Kindheit verschlingt er bewegte Bilder. So hat der junggebliebene Silberrücken zu alten und neuen Filmen eine fundierte, aber vor allem sehr persönliche Haltung. Kein Wunder, denn seit Jahrzehnten bewegt er sich auf den roten Teppichen dieser Welt und kennt das Who Is Who der Branche. Er fachsimpelt, hält Smalltalk und steckt vor allem sein Umfeld mit seiner bedingungslosen Leidenschaft für Filme und Serien an.