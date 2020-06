Wenn vier Kinobegeisterte über ihr Lieblingsthema reden, wird so einiges geboten: ungewohnte Blicke hinter die Kulissen ebenso wie Interviews mit allen, die in der Filmwelt etwas Interessantes zu sagen haben. Ob Blockbuster, Arthouse, Familienfilm oder die neueste Serie: Die "Filmgorillas" lieben es, sich gegenseitig zu überzeugen, weshalb sie ihre Kino-, Streaming- und TV-Tipps immer zu zweit präsentieren - mal einvernehmlich, manchmal aber auch mit Spaß an einem gepflegten Streit.



Zweimal die Woche, dienstags und donnerstags jeweils um 16.00 Uhr, laden die "Filmgorillas" neue Videos auf dem gleichnamigen ZDF-YouTube-Kanal hoch. Dienstags in der Rubrik "Frischfutter" diskutieren die "Gorillas" die interessantesten Neustarts, während sie donnerstags in ihren "Streifzügen" gesellschaftlich relevante Themen aus der Film- und Serienwelt aufgreifen.



Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, das im ZDF donnerstags gegen 0.45 Uhr ausgestrahlt wird. Auch auf der Facebook-Seite von ZDFkultur und auf dem Instagram-Kanal von ZDFheute hinterlassen die "Gorillas" ihre Spuren.