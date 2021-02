Anschließend sprechen Silke Schröckert und Anne Wernicke am Beispiel mehrerer Zeichentrickfilme von "Bambi" bis "Anastasia" über das Thema "Elterntod in Kinderfilmen" und die Frage, warum gerade dieses Motiv in Filmen für die jüngsten Zuschauer so häufig vorkommt.