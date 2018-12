Was leicht und grazil aussieht braucht tatsächliche viel Training: Bauchtänzer Zadiel Sasmaz wird für Veranstaltungen gebucht, er gibt aber in Berlin auch Unterricht. Ein Mann, der Bauchtanz lehrt, ist ungewöhnlich. Dabei gab es traditionell auch männliche Bauchtänzer. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir hat den Mann mit den außergewöhnlichen Beruf getroffen.