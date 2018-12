"Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir berichtet über Integration durch Sport: Benny, Türkan, Volkan, Niels und Kai sind sogenannte Traceure, sie laufen Parcours. Jeder hier hat ausländische Wurzeln, chilenisch, ruandisch, türkisch oder polnisch. Was zählt ist Respekt gegenüber sich selbst und gegenüber Anderen. Nilüfer Kuskun ist Pilates-Trainerin. Die Teilnehmerinnen ihres Kurses sind türkischstämmig. Sie trainieren in einem geschützten Raum ohne männliche Blicke.