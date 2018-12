Vor fünf Jahren kämpfte die arabische Welt um Freiheit. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid zieht mit dem ägyptisch-deutschen Politologen Dr. Asiem El-Difraoui eine Bilanz: In den verschiedenen Ländern des arabischen Frühlings ist die Revolution verschieden ausgegangen. Libyen hat noch keine stabile Regierung, Syrien versinkt weiter im Bürgerkrieg - und in Ägypten haben zuerst die Muslimbrüder, inzwischen wieder das Militär die Herrschaft übernommen.