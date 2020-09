Burka-Verbot ist rechtens

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in einem europaweit maßgeblichen Urteil das Verbot des Ganzkörperschleiers in Frankreich gebilligt. Die Richter wiesen die Beschwerde einer französischen Muslimin in allen Punkten zurück. Das Verbot sei keine Diskriminierung, es verstoße nicht gegen den Schutz des Privatlebens und auch nicht gegen die Meinungs- und Religionsfreiheit, hieß es zur Begründung. Was bedeutet das Straßburger Urteil für Deutschland? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid trifft in Leipzig Katrin, die zum Islam konvertiert ist und einen Niqab trägt.