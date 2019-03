Das Ramadan-Kultur Festival

Ramadan-Festival in Mainz: Gemeinsames Fastenbrechen

Quelle: ZDF

Da das Arabische die anerkannte liturgische Sprache in der islamischen Welt ist, sollen Muslime den Koran möglichst auch in Arabisch lesen - was besonders den nichtarabischen Muslimen große Mühe bereitet. So müssen Schüler in türkischen oder pakistanischen Koranschulen die Texte auswendig lernen, ohne dass ihnen der Sinn der Worte vermittelt wird. "Der Koran selber ist ja eine Rede von einem göttlichen Ich oder Wir an einen menschlichen Adressaten, der mit Du angeredet wird. Und dieser Prozess, die Anrede Gottes an den Propheten, die wird sozusagen vergegenwärtigt, wenn man den Koran liest. Man muss nicht unbedingt alles mitdenken können, was man liest, man vollzieht sozusagen diesen Offenbarungsvorgang nach", erklärt die Islamwissenschaftlerin Angelika Neuwirth.



Daher werden gläubige Muslime - gleich welcher Sprachzugehörigkeit - immer in den Bann gezogen, wenn sie den Koran lesen oder hören. Muslime sehen in dieser Fähigkeit, die Menschen ständig zu bezaubern, eines der großen Wunder des Korans. So soll es sogar Muslime gegeben haben, die beim Hören des Korans in einem solchen Maß von Ehrfurcht ergriffen wurden, dass sie dabei gestorben sein sollen.