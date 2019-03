"Den Koran neu denken"

Eine Vorbildfunktion erfüllt laut Amirpur das Konzept des interreligiösen "Religionsunterrichts für alle", wie er in Hamburg von der Evangelischen Kirche in Kooperation auch mit islamischen Verbänden angeboten wird. Dessen Konzept entspreche auch dem Koran und ihrem eigenen Gottesbild, erklärte Amirpur: Wer ebenso an die Vernunft des Menschen wie an die Größe Gottes glaube, könne nicht seine eigene Religion für die einzig wahre und alle anderen für falsch halten, so die Theologin: "Die einzige logische Erklärung ist, dass Gott die religiöse Vielfalt wollte."