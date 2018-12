Der verweigerte Händedruck

Was ist seinerzeit passiert?

"Ich war in der Flüchtlingsunterkunft und jemand hat gesagt, da ist eine Politikerin gekommen und möchte Dich treffen und sich bedanken. Ich habe gesagt, kein Problem, aber sag ihr bitte, ich möchte ihr aus religiösen Gründen nicht die Hand geben. Das heißt nicht, dass ich gegen Frauen bin. Meine Frau ist Muslimin und gibt auch Männern nicht die Hand. Ich habe dann auf die Antwort gewartet, aber nichts geschah. Und am nächsten Tag habe ich es dann aus der Zeitung erfahren - da war ich schockiert!“



Warum soll man als muslimischer Mann Frauen nicht die Hand geben?



„Nicht nur als Mann, sondern auch als Frau. Es gilt für beide Geschlechter. Meine Frau gibt Männern nicht die Hand, und sie weiß, dass ich Frauen nicht die Hand gebe. Da herrscht volles Vertrauen. Und das geht zurück auf die Tradition des Propheten Mohammed, der gesagt hat: 'Wir geben fremden Frauen nicht die Hand, und unsere Frauen geben fremden Männern nicht die Hand.' Fremd sind diejenigen, die man heiraten darf. Denen darf man nicht die Hand geben. Es hat überhaupt nichts mit Frauenunterdrückung zu tun.“



Aber es gibt doch muslimische Männer, die Frauen die Hand geben?



Es gibt verschiedene Stufen, die Religion zu praktizieren. Einer will richtig praktizieren, einer sagt lieber mittel, der andere sagt, ist mir egal. Das ist auch in anderen Religionen so. Das Wichtigste ist nur, dass man seine Grenzen kennt. Das heißt, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt.“



Wie sollen sich denn die muslimischen Flüchtlinge diesbezüglich verhalten, wenn sie nach Deutschland kommen?



"In Deutschland habe ich bislang immer Toleranz und Verständnis dafür gefunden. Für mich ist das kein Konflikt. Das sollte man deshalb auch nicht groß diskutieren. Es gilt ja für Männer wie für Frauen."



Aber können Muslime da nichts ändern?



"Es gibt Gesetze in der Religion, mit denen man nicht spielen darf. Entweder bin ich Muslim oder nicht."

Aber ich muss doch nicht immer eine Absicht haben, wenn ich Frauen die Hand gebe?



"Die beste Absicht hatte unser Prophet. Der Prophet hat Frauen nicht die Hand gegeben, und daher sollten wir es auch nicht tun. Alles, was uns zum Fremdgehen verführt, hat er immer vermieden. Der Teufel ist immer im Spiel. Jeder sollte seine Grenzen kennen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Es hat nicht mit einer Abwertung der Frauen zu tun."