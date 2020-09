Integration durch Bildung

Über 30 Prozent der Flüchtlinge haben einen Hochschulabschluss oder Abitur. Sie wünschen sich auch in Deutschland eine adäquate Arbeit. Viele Minderjährige wollen ebenfalls gut ausgebildet werden. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir berichtet über Initiativen, die helfen. Sie besucht eine Wohngruppe für junge Flüchtlinge und einen Sprachkurs der Universität in Erlangen. Mit welchen Hoffnungen kommen die Flüchtlingen - und mit welchen realen Perspektiven können sie rechnen?