In Deutschland gibt es erste muslimische Gemeinden, in denen Frauen und Männer nebeneinander beten und das Gebet von einer Frau geleitet wird. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid stellt die liberal-islamische Gemeinde Berlin vor und spricht dort mit Nushin Atmaca, der Vorsitzenden des "Liberal Islamischen Bundes".