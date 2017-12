Die Lieblingsfrau des Propheten

Daher konnte sie es sich als eine der wenigen Personen der frühen islamischen Gemeinde leisten, Muhammad gegenüber kritische Fragen zu stellen. Bekannt wurde sie nicht zuletzt durch einen Skandal. Aisha hatte den Propheten und sein Heer auf einem Kriegszug begleitet. Auf einer Rast entfernte sie sich von der Truppe, die sie versehentlich zurückließ. Ein junger Mann begleitete Aisha nach Medina zurück, was Anlass zu vielen Gerüchten gab. Der Koran erklärt und rechtfertigt jedoch Aishas Verhalten (Sure 24, Verse 11 ff.) und erkennt ihre Unschuld an.