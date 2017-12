Ex-Gangster und Autor Cem Gülay

Darüber hinaus bietet das Buch "Türken-Sam" Einblicke in Gülays Seelenleben: Was bedeutet es in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem die Mutter mit dem Vater zwangsverheiratet wurde? Was bedeutet es für einen türkischen Mann, wenn ihn seine Frau verlässt? Wie reagiert man als Sohn, wenn sich die Mutter vom Vater trennt und sie deshalb als Hure abgestempelt wird? Was bedeutet "Namus" (Ehre) für einen Deutschen mit türkischem Elternhaus - und was ist ein "Ehrenmord"?