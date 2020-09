Der Filmemacher Ali Hakim

Was haben die Anschläge von Paris mit dem Islam zu tun? Wieso sollen sich Muslime für Attentate von Terroristen und Extremisten entschuldigen? Warum reagiert die arabische Welt mit so viel Zorn, Wut und Hass auf die neue Ausgabe von Charlie Hebdo? Über all diese Fragen hat "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir mit dem afghanischen Filmemacher Ali Hakim gesprochen. Ganz egal ob Lang- oder Kurzfilme - seine Werke sind politisch. Sie sollen aufrütteln und zum Nachdenken anregen. Für sein neuestes Projekt muss er sich als Autor in die Lage eines Dschihadisten hineinversetzen.