Die tausenden Flüchtlinge, die zurzeit aus Syrien kommen, können nicht auf Dauer in Notunterkünften bleiben. Was muss getan werden, um ihnen eine Perspektive zu biete? Wie kann es gelingen, die Gefüchteten in Deutschland zu integrieren? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid zeigt an einem Beispiel aus St. Augustin bei Bonn wie es Flüchtlingen, die seit einem Jahr im Land sind, heute geht.