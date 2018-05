In die Nour-Moschee in Hamburg kommen jeden Abend Flüchtlinge, um dort zu übernachten. Tagsüber warten Gemeindemitglieder am Hauptbahnhof auf die Flüchtlinge und betreuen sie nach ihrer Ankunft. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid war in Hamburg und hat sich die konkrete Hilfe der Moscheegemeinde angesehen.