Frauen im Dschihad

Immer häufiger folgen auch junge Frauen aus Deutschland dem Ruf der Terrormiliz Islamischer Staat zum Kampf in Syrien oder im Irak. Das Manifest der Khanssaa-Brigade, einer rein weiblichen Einheit der Terrororganisation IS, beschreibt den Alltag und die Rolle der Frauen im selbst ernannten Kalifat. Dieses Manifest ist kürzlich in deutscher Übersetzung erschienen. Kommentare von der aus dem "Forum am Freitag" bekannten islamischen Theologin Hamideh Mohagheghi ordnen das IS-Manifest ein. So gelingt ein seltener Einblick in das Innenleben des IS. Der Herder-Verlag schreibt in seinem Klappentext: "Das Buch ist eine Absage an jede »Dschihad-Romantik«. Aufwühlend und aufklärend zugleich."