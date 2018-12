"Gott braucht den Menschen"

Humanisten haben häufig einen anti-religiösen Gestus. Prof. Mouhanad Khorchide hält in seinem neuen Buch dagegen: Ohne Religion fehlt dem Humanismus etwas. Er entwickelt einen islamischen Humanismus und fordert Reformen. Nicht wer fünf mal täglich betet ist ein guter Muslim (das tun auch die IS-Schergen), sondern, wer stets nach den humanistischen Werten des Koran lebt. Dazu bedarf es auch einer Einordnung der Gewalt-Suren. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit Mouhanad Khorchide über dessen Buch "Gott glaubt an den Menschen - Mit dem Islam zu einem neuen Humanismus".