Grundsäule des Islam: Das Gebet

Neben dem Pflichtgebet gibt es auch das Gemeinschaftsgebet, das am Freitagmittag im öffentlichen Anbetungsort, also in der Moschee, abgehalten wird. Die Leitung der betenden Gemeinde übernimmt ein Vorbeter (Imam). Das Gemeinschaftsgebet besteht aus zwei Gebetseinheiten. Die Pflicht, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, trifft jeden muslimischen Mann, der nicht durch berechtigte Gründe wie Krankheit, Reisen oder als Beamte im öffentlichen Dienst tätig ist. Auch Frauen und Kinder sind von dieser Pflicht befreit, sie können jedoch auf einer Empore oder in einem getrennten Raum der Moschee das Freitagsgebet besuchen und mitverrichten. Anlässlich des Gemeinschaftsgebetes wird eine Ansprache gehalten.