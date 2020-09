Kein Schweinefleisch, kein Alkohol

Wenn er in Hamburg wohnt, kann er beispielsweise in einem Halal-Supermarkt direkt neben der Centrum-Moschee kaufen. Der Markt bezieht sein Fleisch ausschließlich aus einer kleinen Schlachterei bei Rendsburg. "Und dort schaut der örtliche Imam regelmäßig nach dem Rechten", erzählt der Geschäftsführer Ahmet Yazici, "also kann ich garantieren, dass mein Fleisch halal ist." Es gibt im Halal-Markt auch eine große Auswahl an Wurst, Käse, Säften und Gewürzen. Auch die könnten theoretisch "haram" sein, wenn in ihnen nur kleinste Mengen tierischer Bestandteile enthalten sind. Das gilt selbst für Gummibärchen: in denen findet sich Gelatine, die könnte vom Schwein stammen.