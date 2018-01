Heilige Nacht im Islam

Für Muslime ist diese Nacht von großer Bedeutung, da in ihr der Koran zum ersten Mal von Gott an den Propheten Muhammad offenbart worden sein soll. Nach islamischem Glauben diktierte der Erzengel Gabriel Muhammad folgende Worte: "Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Embryo. Lies. Dein Herr ist der Edelmütigste, der durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste." (Sure 96, Vers 1-5)





Diese erste Offenbarung fand im Fastenmonat Ramadan statt. So heißt es in Sure 2, Vers 185: "Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde als Rechtleitung für die Menschen." Daher gilt der Ramadan als besonders segensreicher Monat. Das genaue Datum der Nacht der Bestimmung ist nicht sicher, fällt aber auf einen der ungeraden Tage in den letzten zehn Nächten des Ramadan. Im allgemeinen begehen die Muslime diese Nacht am 27. Tag des Ramadan durch ein besonderes Gebet in der frühen Nacht. Die Nacht der Bestimmung gehört zu den Höhepunkten des Jahres im islamischen Festkalender.