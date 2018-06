Hilfe für die Seele

Zahlreiche Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind traumatisiert. Sie leiden unter Angstzuständen und Depressionen - die Bilder vom Krieg verschwinden auch im sicheren Deutschland nicht aus den Köpfen. Sie benötigen Hilfe! Wie das Therapieangebot in Berlin aussieht, schaut sich "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir an.