Das Land Baden-Württemberg bietet etwa 1000 Jesidinnen, Christinnen und schiitischen Musliminnen Schutz und Hilfe. Die Frauen waren von der Terrormiliz IS im Irak verschleppt und gefangen gehalten worden, ihre Söhne und Männer wurden häufig getötet. In Deutschland werden die Frauen nun psychologisch betreut. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat mit Jesidinnen gesprochen, die aus der Gefangenschaft des IS fliehen konnten.