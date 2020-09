Eine Muslimin macht Mode

Neslihan Kapucu ist 25 und hat ihren eigenen Modestil: Sie ist jung, modern und gläubig. Das Kopftuch trägt sie als Zeichen ihrer Religiosität, so wie sie es bindet, wirkt es wie ein Accessoire. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir hat die junge Modemacherin, ihre Kolleginnen und Schülerinnen am Fashion Design Institut getroffen.