Karikaturen und Satire erfreuen sich auch innerhalb der arabisch-islamischen Welt großer Beliebtheit - jenseits des religiösen Kontextes. Man findet sie besonders in den gängigen Tageszeitungen, und sie richten sich vor allem gegen die herrschenden Politiker, in dem sie die ungerechten politischen und sozialen Umstände in den jeweiligen Ländern kritisieren. Doch auch diese Form des Humors kennt ihre Grenzen: Denn arabische Diktatoren sind notorisch unlustig. In Syrien zum Beispiel sind ganz gewöhnliche Bürger zu Haftstrafen von einem Jahr verurteilt worden, nur weil sie einen per E-Mail erhaltenen Witz oder eine Karikatur über Präsident Assad an Dritte weiter gesandt hatten.





In den letzten Jahren wird der Humor in der islamischen Welt immer mehr zu einer Domäne von Frauen. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich dabei die Britin pakistanischer Herkunft Shazia Mirza. Ganz bewusst spricht sie auch religiöse Themen an. Ihr Publikum begrüßt sie - mit ernster Miene und Kopftuch bekleidet - mit den Worten "Mein Name ist Shazia Mirza. Wenigstens ist das der Name, der in meinem Pilotenschein steht." Solche Scherze haben Mirza nicht nur Lachen und Applaus eingebracht, sondern auch Drohungen und Kritik seitens vieler Muslime, die sich beleidigt fühlen.