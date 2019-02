Integration oder Islamismus

Die Gülen-Bewegung betreibt in vielen Ländern Privatschulen, sie ist im interreligiösen Dialog tätig und betreibt sogar TV-Sender. Kritiker sehen in der Bewegung eine Gefahr: Sie unterwandere den türkischen Staat, die Schulen dienten der Gehirnwäsche, ihre Strukturen seien sektenähnlich. Was davon ist wahr? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid trifft Gülen-Vertreter und ihre Kritiker.