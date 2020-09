Islam und die Gotteslästerung

Die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi spricht mit "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid über Gotteslästerung: Weshalb sind Muslime so leicht zu kränken, wenn es um den Propheten Mohammed geht? Und was ist das für eine Logik, nach der extremistische Muslime die Redakteure einer Satire-Zeitschrift töten, um den angeblich beleidigten Propheten Mohammed zu rächen? Und lässt sich Gott überhaupt beleidigen?