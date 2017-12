Islamischer Religionsunterricht

Zuwanderung und Integration Quelle: dpa



Doch in Nordrhein-Westfalen zeichnete sich Ende der 90er Jahre eine neue Entwicklung ab: Der Modellversuch "Islamkunde" wurde - parallel zu dem freiwilligen Angebot des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts - auf Deutsch angeboten, wobei die Teilnahme bis heute benotet wird und versetzungsrelevant ist. Momentan sind daran 130 Schulen mit 80 Lehrkräften beteiligt.

Im gleichen Jahr führte auch Bayern das Fach "Islamische Religionskunde" in deutscher Sprache in fünf Grundschulen ein - identisch mit dem bisherigen Islamunterricht in türkischer Sprache. Und auch in anderen Bundesländern suchen die Landesregierungen nach neuen Wegen, gemeinsam mit Muslimen islamischen Religionsunterricht anzubieten. So haben sich in Niedersachsen muslimische Verbände zusammengetan und einen so genannten "Schura"-Rat gegründet. Gemeinsam mit den Behörden haben sie die Inhalte für den Unterricht erarbeitet.