Jede Viertelstunde ein Prophetenwort

Dies veranlasste die in Holland lebende ägyptische Journalistin Nahed Selim in ihrem vor einigen Jahren veröffentlichten Buch "Nehmt den Männern den Koran!" zu der Bemerkung:







Die meisten Muslime verehren den Koran und den Propheten, als wären sie Gott höchstpersönlich.







Zudem kritisierte sie die unglaublich große Zahl an Prophetenüberliefungen: So sollen es mehr als 600.000 Äußerungen sein, die von Mohammed überliefert worden sind und sich im Umlauf befinden. Ihre Zweifel veranlasste die Autorin zu dem Kommentar:







Geteilt durch die dreiundzwanzig Jahre, in denen Mohammed Prophet war, hätte er bei acht Stunden Schlaf pro Nacht täglich sechzehn Stunden lang mit einer Frequenz von vier Überlieferungen in der Stunde reden müssen - was kaum vorstellbar ist. Und dass sich die Leute hundert Jahre oder mehr nach seinem Tod, als sie damit begannen, die Hadithe schriftlich festzuhalten, buchstäblich und authentisch an alle sechshunderttausend Überlieferungen erinnern konnten, ist in meinen Augen ein Wunder - oder besser gesagt, eine Fabel!