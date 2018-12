In seinem Buch "Generation Allah" fordert der Psychologe Ahmad Mansour ein Umdenken im Kampf gegen den religiösen Extremismus. Der nach islamistischem Terror häufig geäußerte Satz "Das hat mit dem Islam nichts zu tun" stößt ihm sehr auf - er hält das Gegenteil für richtig. Mansour arbeitet in Projekten gegen Gewalt und kennt die Islamistenszene. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat ihn in Berlin getroffen und über seine Thesen gesprochen.