Türkisches Fest in Köln

Bereits seit 1920 ist der 23. April in der Türkei, initiiert durch Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, ein offizieller Feiertag aller Kinder. In Deutschland wird dieser "Tag des Kindes" mit etwa 1.700 Einzelveranstaltungen begangen – die größten in Stuttgart, Köln und Berlin. In Köln ist "23 Nisan" - so der türkische Name des Feiertagsimportes - vor allem ein internationales Kinderfest. Denn die Veranstalter des Kölner Kinderfestes sehen ihre Stadt Köln als "Multikultistadt" und sich als Teil der deutschen Gesellschaft. Sie wollen mit "23 Nisan" anderen – und vor allem den Kindern – fremde Kulturen und Traditionen aktiv und spielerisch nahebringen.