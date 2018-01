Minarett-Votum schockt Demokraten in Europa

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft übte heftige Kritik am Schweizer Votum. "Ich glaube an die Freiheit. Und ich denke nicht, dass wir ein neues Europa ohne das Recht auf Meinungsäußerung bauen können", sagte Justizministerin Beatrice Ask in Brüssel. Außenminister Carl Bildt meinte während eines China-Besuchs: "Dies ist Ausdruck einer ganzen Menge Vorurteile und vielleicht auch von Ängsten, aber es ist selbstverständlich ein negatives Signal in vieler Hinsicht." Für den Europarat steht das Ergebnis der Abstimmung im Widerspruch zu grundlegenden demokratischen Rechten wie Toleranz, Dialog und Achtung der Religionsfreiheit.