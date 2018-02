Vor einigen Jahren ereignete sich in der norditalienischen Stadt Bologna folgender Vorfall: Die Polizei nahm eine Gruppe marokkanischer Muslime fest, weil sie verdächtigt wurden, einen Anschlag auf die Basilika San Petronio vorbereitet zu haben. Sie hätten, so die Polizei, ein darin enthaltenes Fresko zerstören wollen, auf dem der Prophet Mohammed in der Hölle dargestellt wird. Das im gotischen Stil gehaltene Fresko ist im 15. Jahrhundert entstanden. Geschaffen wurde es von dem Künstler Giovanni da Modena, der bei seinem Werk von dem italienischen Dichter Dante inspiriert wurde. Dieser gab in seiner "Göttlichen Komödie" die im Mittelalter beherrschende Vorstellung über Mohammed wieder: Beim Gang durch die Hölle sieht Dante den Propheten mit aufgeschlitztem Bauch. Diese Vorstellung ist nur ein Beispiel dafür, wie man lange Zeit über Mohammed in Europa gedacht hat: Kaum eine andere Gestalt der Weltgeschichte ist im christlichen Abendland so negativ dargestellt worden.