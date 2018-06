Muslim-sein zwischen Terror und Pegida

Islamistische Terroristen töten in Paris Journalisten, die Pegida-Demonstranten sehen sich dadurch in ihren Thesen bestätigt. Gleichzeitig bescheinigt eine gerade erschienene Studie der Bertelsmann-Stiftung den Muslimen in Deutschland, dass sie weit integrierter sind, als es die Mehrheitsgesellschaft wahrnimmt. Die friedliebenden Muslime müssen sich nun irgendwie zum Generalverdacht, zur von Pegida geschürten antiislamischen Stimmung und dem Terror verhalten. Aber wie? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid fragt Lamya Kaddor, Autorin und Mitbegründerin des Liberal-Islamischen Bundes.