Muslime in Deutschland - Teil 2

Und während sich im Osten Deutschlands 23 Prozent an Kopftüchern muslimischer Frauen stören, sind dies im Westen 30 Prozent. Dennoch bleibt auch hier festzuhalten, dass es in der deutschen Bevölkerung keine einzige soziale oder demographische Gruppe gibt, die sich bei den Muslima mehrheitlich am Kopftuch stört. Die Integrationshilfen für Muslime in Deutschland werden höchst ambivalent bewertet: Für 22 Prozent der Befragten wird für die Eingliederung der Muslime in Deutschland "zu viel" und für 27 Prozent "zu wenig" getan, eine relative Mehrheit von 37 Prozent bezeichnet den Status quo als "gerade richtig" und 14 Prozent können oder wollen dies nicht einschätzen. Defizite bei den Integrationshilfen bemängeln jeweils 23 Prozent der Haupt- und Realschulabsolventen, aber schon 41 Prozent der Befragten mit Abitur. Dass zu wenig getan wird, meinen zudem überproportional viele junge Deutsche. Im Westen Deutschlands sagen mit 29 Proezent sichtbar mehr Befragte als im Osten mit 19 Prozent, dass bei der Eingliederung von deutscher Seite zu wenig getan wird. Allerdings erlauben sich im Osten mit anteilig 25 Prozent weit überdurchschnittlich viele Bürger hierzu kein Urteil. Zudem existiert ein Nord-Süd-Gefälle: Im Norden der Republik sprechen 17 Prozent, in der Mitte 21 Prozent und im Süden 27 Prozent von "zu vielen" Hilfen.