Muslime und Drogen

Zu dominant sind Faktoren wie Arbeits- und Perspektivlosigkeit, geringe Bildungschancen und soziale Ausgrenzung, die die Jugendlichen in den Drogenkonsum treiben. Laut einer Studie mit dem Titel "Migration und Drogenabhängigkeit" aus dem Jahre 2005 liegen die wichtigsten Gründe für den Drogenkonsum in den kulturellen Unterschieden, der Gewalt in der Familie, migrationsbedingten Anpassungsschwierigkeiten und einem mangelndem Selbstwertgefühl. Auch mit der Problembewältigung sind viele Migrantenfamilien überlastet. Laut der Studie von Fatma Parla würden viele Betroffene aus Angst vor Nachbarn und der Familie ihre Probleme verheimlichen. Wenn es dann zum Outing kommt, würden eher traditionelle Mittel als professionelle Hilfe gesucht. So schickten viele Familien die Jugendlichen in die Türkei, um diese dort zu therapieren oder sie mit "unschuldigen Mädchen" zu verheiraten, so die Studie weiter.