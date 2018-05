Nach 40 Jahren immer noch am Anfang

Zu den Bildungsproblemen kommt hinzu, dass Gewalt in türkischen Familien doppelt so häufig auftritt wie in deutschen. Dies könnte auch ein Grund sein, dass der dadurch aufgebaute Druck auf der Straße offensichtlich weitergegeben wird: Die Kriminalitäts-Statistik von 2001 weist 24,9 Prozent Ausländer - von denen der größte Teil türkischstämmig ist - als Tatverdächtige auf, obwohl ihr Anteil an der Wohnbevölkerung bei neun Prozent liegt.





Doch es tut sich mittlerweile etwas beim Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken. Ein Beweis dafür ist die steigende Zahl an binationalen Ehen. Gab es im Jahr 1991 noch 4429 deutsch-türkische Eheschließungen, stiegen sie 2002 auf 7625 - bei annähernd gleich großem türkischem Bevölkerungsteil.