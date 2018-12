Die Türkei und ihr Staatsfeind Nr. 1

Suruc, Ankara und nun Istanbul – in den letzten Monaten ist die Türkei mehrmals Ziel terroristischer Anschläge geworden. Auch dieses Mal macht die Regierung in Ankara den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) für den Anschlag verantwortlich.

Die Türkei ist erklärter Feind der Islamisten, Kritiker werfen ihr jedoch vor, zu lange zu passiv gewesen zu sein. Wie ist Ankaras Rolle im Kampf gegen den IS zu bewerten? Und wer ist eigentlich Staatsfeind Nummer eins für die Türkei: Die PKK oder radikale Dschihadisten?