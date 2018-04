Partner in der Gesellschaft

Christen und Muslime, die sich in einem Gesprächskreis beim Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) treffen, haben eine neue Erklärung herausgegeben: "Christen und Muslime – Partner in der pluralistischen Gesellschaft - Eine gemeinsame Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen". Über die Erklärung spricht "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid mit der Vorsitzenden des Gesprächskreises Gabriele Erpenbeck sowie der muslimischen Theologin Rabeya Müller.