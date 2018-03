Als Rundfunkjournalist realisierte er zahlreiche Beiträge zu Menschenrechtsthemen und arbeitete für BBC-World Television in Indien, den Discoverychannel in den USA und die Weltbank.





In seiner Arbeit als Regisseur und Produzent beschäftigt sich Sharma mit dem Thema Homosexualität und Islam. Mit seinem neuesten Film "A Jihad for Love" will er dem in einigen islamischen Ländern vorherrschenden Vorurteil, es gebe keine muslimischen, homosexuellen Menschen, entgegenwirken. Parvez Sharma selbst ging 2000 in die USA, doch erst nach den Anschlägen des 11. September hat er sich als Muslim zu seiner Homosexualität bekannt. Er lebt heute in New York.