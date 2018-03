Pflegedienst für Migranten

Die Mitarbeiterinnen muslimischer Pflegedienste können sich besser auf die persönlichen Lebens- und Pflegesituationen alter oder behinderter Migranten einstellen. Neben den islamischen Speisevorschriften wird darauf geachtet, dass Frauen von Frauen und Männer von Männern gepflegt werden. Auch die Sprache spielt eine Rolle: Das genaue Beschreiben von körperlichen Beschwerden geht in der Muttersprache einfach leichter. "Forum am Freitag"-Moderator Kamran Safiarian begleitet eine Pflegerin in Berlin.